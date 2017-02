Buchveröffentlichung - über ein Symbol der Vielfalt

Pressemitteilung zur Buchveröffentlichung

... ein SYMBOL für Vielfalt & Toleranz.

Die Welt kennt ihn als Great Sea Saint Baikal - den Heiligen Baikal. Wer sich dieses Wesen erschließt, erfüllt sich Träume. Er erlebt eine Reise in das Paradies für Sinne und Seele. Faszination pur bietet sich ihm im Galapagos Russlands mit seiner ureigenen Flora und Fauna.Der Gerstunger Autor Wolle Ing veröffentlicht sein Sachbuch "DER KERN DES BAIKAL". Es handelt über den Baikalsee im fernen Sibirien. Der Autor berichtet aus eigener Erfahrung von einer Reise zum - nach burjatischem Verständnis - Zentrum des Universums. Der Reisebericht handelt von der PERLE SIBIRIENS, dem größten Süßwasserreservoir der Welt. Er reflektiert eine Region, die beispielhaft ist für ein friedliches Miteinander vieler Nationalitäten und Religionen sowie ...Die Lektüre vermittelt mittels Text und umfangreichen Bildmaterials Wesentliches über die Baikal-Region, seine großartigen Menschen und über die Botschaft Sibiriens. Es ist ein sich Beschäftigen mit dem am Heiligen Meer immer währenden Glauben an das Positive und ewige Verbundenheit in dieser Welt. Durch unendliche Steppen und die Taiga ging auch die Suche nach dem Schamanen.Interessiert zu einer Reise durch dieses Buch oder gar interessiert zu einem Trip durch die realen Weiten Sibiriens? Jeder bekommt hier seltene Einblicke geliefert und geht daraus bereichert hervor. Ergänzende Eckdaten unterstützen bei eigenen Baikal-Vorhaben. Eine Website zum Buch bietet noch mehr Wert durch ein Angebot für Interaktion und zur Ansicht aller Fotos im Großformat.LITERATURANGABENAutor: Wolle Ing - Titel: Der Kern des Baikal - Untertitel: Reisebericht mit Fotos, Fakten & Impressionen über den Baikalsee, dem Paradies für Sinne und Seele - Erscheinungsdatum: 13.02.2017 - ISBN: Hardcover 978-3-7345-6276-1 | Paperback 978-3-7345-6275-4 | Ebook 978-3-7345-6277-8 - Website zum Buch: www.wolle-ing.de/reise/baikal