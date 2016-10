Eisenach : Wartburg |

WORLD of DINNER präsentiert ZDF-Dinnerreihe: TV-Kultserien als nostalgisches Dinnertheater

DER KOMMISSAR

Tod im Nachtclub



Sie sind heute noch Kult! Wer erinnert sich nicht an Erik Ode als Kommissar Keller und Fritz Wepper als Kriminalhauptmeister Harry Klein, die unzählige Mordfälle aufklärten und uns ab den späten 60ern regelmäßig vor die Bildschirme lockten. WORLD of DINNER holt sie im Rahmen der nostalgischen ZDF-Dinnerreihe zurück auf die schönsten Bühnen in ganz Deutschland – als völlig neu inszeniertes „Kommissar“-Dinnertheater. Die Charaktere der Serie, verkörpert durch originalgetreu agierende Schauspieler, agieren mitten unter den Gästen und lassen diese zum Teil der Handlung werden.

„Die Serie spielt im München der späten 60er Jahre. Zu dieser Zeit bin ich selbst dort aufgewachsen und habe den Konflikt zwischen den konservativen Eltern und der neuen Freiheit der Beat- und Hippie-Generation live miterlebt“, so Regisseurin Alexandra Stamm über die Welten, die damals aufeinanderprallten und sich im „Kommissar“ authentisch widerspiegeln. Sie verspricht ihren Besuchern ein einmaliges Erlebnis und ist mit ganz viel Herzblut bei der Sache. Schließlich castet sie nicht nur die Schauspieler, entwirft die Kostüme und wählt Musik aus dieser Zeit des Aufbruchs aus, sondern ist selbstverständlich auch für das Drehbuch verantwortlich.



MORDFALL ZUM 4-GANG-MENÜ

Nun hat Stamm dem allwissenden „Kommissar Keller“, dem Erik Ode in über 97 Folgen so viel mörderisch-gutes Leben einhauchte, einen neuen Fall auf den Leib geschneidert: Schauplatz ist München des swingenden Jahres 1969: Im Nachtclub eines Nobel-Hotels wird ein Animiermädchen tot in seiner Garderobe gefunden. Eigentlich ein Fall für Kommissar Keller. Der liegt jedoch, strengstens bewacht von seiner Frau, mit einer heftigen Grippe flach. Wird sein Assistent Harry Klein der Aufgabe gewachsen sein, zum ersten Mal allein einen Mord aufzuklären? Mit tatkräftiger Unterstützung der pfiffigen Kriminalassistentin Rehbein – liebevoll „Rehbeinchen“ genannt – macht er sich an die Arbeit. Natürlich kann Kommissar Keller seinen Ermittlungsgeist nicht zügeln und mischt sich per Telefon ein. Wird Harry den Mörder zur Strecke bringen, bevor Keller dem Krankenbett entfliehen kann?

Die Dinnergäste erleben, wie ein Stück Krimi-Geschichte neu geschrieben wird. Seit November 2014 ermittelt „Der Kommissar“ in den schönsten deutschen Veranstaltungshäusern, darunter faszinierende Schlösser und Burgen. Die Gäste werden Teil der „mörderischen“ Gesellschaft und tauchen ein in eine Welt voller spannungsgeladener Atmosphäre. Bei einem erlesenen 4-Gang-Menü werden sie zum Mitwisser, helfen Kommissar Keller bei den Ermittlungen und kommen dem Mörder auf die Spur – passend zum Stück in zeitgemäßer schwarz-weißer Garderobe.



-------------------------------------------------------------



WORLD of DINNER präsentiert: DIE NOSTALGISCHE ZDF-DINNERREIHE



WORLD of DINNER – Veranstalter der bundesweit erfolgreichen Show Das Original KRIMIDINNER® – erweckt in Kooperation mit dem ZDF alt-bekannte Kult-TV-Formate als Dinnertheater-Reihe zu neuem Leben: In dieser Reihe lässt DERRICK Harry wieder den Wagen vorfahren (Deutschland-Premiere 15.10.2015), Dr. Brinkmann lädt zum Jubiläum in DIE SCHWARZWALDKLINIK (seit September 2015), und DER KOMMISSAR ermittelt wieder in seiner unnachahmlichen Art (seit November 2014).

Alle Spielorte & Termine in ganz Deutschland: www.WORLDofDINNER.de/zdf-dinnerreihe



Lizenziert durch ZDF Enterprises GmbH © ZDF 2014 - Alle Rechte vorbehalten -



-------------------------------------------------------------



ALLE SPIELORTE & INFORMATIONEN & RESERVIERUNGEN

WORLD of DINNER: 0201 - 201 201 & www.WORLDofDINNER.de/zdf-dinnerreihe/der-kommissar

Tickets auch: An allen bekannten Vorverkaufsstellen