Gerhard Schöne in Seebach

Seebach: Auf Einladung der Gemeindebibliothek Seebach wird Gerhard Schöne am 25.08.2017 in der Seebacher Kirche(Dicelstraße, 99846 Seebach) 2 Konzerte geben.

Um 16.30 Uhr findet das Familienkonzert mit dem Programm „Alles muss klein beginnen“ statt. Eintritt: Erwachsene 12,00 €, Kinder bis 16 Jahren 8,00 €.

Um 19.30 Uhr folgt das Programm „Ich pack in meinen Koffer“. Eintritt: 15,00 €.

Der Einlass ist jeweils 45 Minuten früher. Kartenvorverkaufsstellen sind die Touristinformation Ruhla Tel.036929-89013 und die Gemeindebibliothek Seebach Tel. 036929-89935.