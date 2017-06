JAZZTIME AM BURSCHENSCHAFTSDENKMAL

Eisenach : Burschenschaftsdenkmal |

Jazzfrühschoppen am Burschenschaftsdenkmal - Es spielen "THE PEARLS"



Am ersten Sonntag im August wird die internationale Band "THE PEARLS" die Zuhörer begeistern. Die PEARLS setzt sich aus renommierten Jazz-Musikers zusammen, die zum Teil auch aus der Hörselbergregion stammen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.denkmalerhaltungsverein.de unter der Rubrik Veranstaltungen. Der Eintritt ist frei.