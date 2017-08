Lesung in der Reuter-Villa

EISENACH. Das Thüringer Museum Eisenach lädt am Samstag, dem 5. August, zu einer Lesung in die Reuter-Villa ein. Ab 17 Uhr liest die Eisenacherin Brigitte Löffler unter der Überschrift „Erfahren. Erleben. Reisen. Literarische Zitate" Texte aus Werken bekannter Dichter.



Brigitte Löffler wurde 1938 in Thüringen geboren. Sie studierte Anglistik und Germanistik an der Universität in Jena und war anschließend als Pädagogin tätig. Sie lebte viele Jahre in der Schweiz und kehrte 2014 nach Thüringen zurück.



Für diese Veranstaltung wird um Voranmeldungen gebeten unter 03691 / 743293.

Der Eintritt kostet 4 Euro (Museumseintritt).



Die Lesung ist eine Veranstaltung des Thüringer Museums Eisenach, Reuter-Wagner-Museum, mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins Reuter-Museen e.V..