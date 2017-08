BERKA/WERRA. Zu einem sommerlichen Open Air-Orgelkonzert wird am Samstag, dem 19 August, um 19 Uhr, in den Park des Pfarrhauses nach Berka/Werra eingeladen.



Organist Frank Bettenhausen spielt Werke von Bach, Mendelssohn und Rheinberger auf der mobilen Trailer-Orgel der Orgelbaufirma Hofmann & Schindler aus Ostheim.



Mit diesem Konzert startet der Spendenaufruf zur Restaurierung der Orgel in der St. Laurentius Kirche in Berka/Werra.Nach der Fertigstellung einer der ältesten Kirchenorgeln in Thüringen wird dann wieder ein außergewöhnliches Instrument die Thüringer Orgellandschaft bereichern.



Der Eintritt ist frei.

Speisen und Getränke sind vor Ort erhältlich.

Bei Regen muss die Veranstaltung allerdings abgesagt werden.