„Sultans of swing“ Bürgerhaus Eisenach An evening with second|STRAITS

Eisenach : Bürgerhaus Eisenach |

Zeitlos elegante Rockmusik bringen die Musiker von „second|STRAITS“ am 21.10.2017 in das Bürgerhaus Eisenach. Die Musiker um Maik Pönitz zählen heute zu einer der authentischsten „dIRE sTRAITS“ Tribute Bands überhaupt. Pönitz übernimmt den Part von Gitarren-Gott Mark Knopfler. Die zum Vorbild passende Gesangsstimme rundet den gelungenen Auftritt ab. Das Repertoire reicht dabei von Ende der 70er-Jahre bis in die jüngste Vergangenheit. Bei ihren Konzerten in Thüringen haben sich die Musiker sofort in die Herzen der Zuhörer gespielt. Lassen auch Sie sich vom Sound der Band begeistern und erleben Sie eine musikalische Zeitreise vom Ende der 70er-Jahre bis in die jüngste Vergangenheit.

Tickets ab 21,50 € erhalten Sie online unter www.eventim.de oder www.second-straits.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VVK-Stellen in 99817 Eisenach:

Chinarestaurant „Lotusblume“, Ernst-Thälmann-Straße 94

ADAC Geschäftsstelle, Bahnhofstraße 1,

Zeitungsgruppe Thüringen, Sophienstr. 40,

TUI Reisebüro, Mühlhäuser Str. 110,