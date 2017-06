Tag des offenen Denkmals - Burschenschaftsdenkmal

An der Göpelskuppe

, An der Göpelskuppe , 99817 Eisenach DE

Burschenschaftsdenkmal , An der Göpelskuppe , 99817 Eisenach DE

Eisenach : Burschenschaftsdenkmal |

„Macht und Pracht“ heißt das bundesweite Motto des „Tags des offenen Denkmals“ am Sonntag, den 10. September in diesem Jahr. Das Burschenschaftsdenkmal hat an diesem Tag von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr für Sie geöffnet. Der Eintritt ist für alle Gäste frei. Weitere Informationen zum Denkmal erhalten Sie unter www.denkmalerhaltungsverein.de