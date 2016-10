Wade Fernandez (USA) - E-Gitarre trifft indianische Flöte

Eine musikalische „Reise mit dem Herzen“

Indianer Wade Fernandez kommt mit Folk-, Blues- und Rockrhythmen

Wade Fernandez, ein Menominee-Indianer aus den USA, ist am 30. Oktober ab 19 Uhr in der Gaststätte am Rennstieg in Craula (Gemeinde Hörselberg-Hainich) im Konzert zu erleben. Auf der Bühne wird er von seinem 13-jährigen Sohn Quintin mit Flöte und Percussion begleitet. Dieser hat mit weiteren Musikern auch an der neuesten CD mitgewirkt, die Wade Fernandez mitbringt. „Journey Of The Heart“ (Reise mit dem Herzen) ist ein Album, in dem Flötenmusik erklingt sowie Cello, Gitarre und Percussion für einen sphärischen Hintergrundsound sorgen. Der Künstler erzählt bei seinem Auftritt in Liedern und Balladen von den Mythen seines Stammes, von dessen spirituellem Reichtum sowie von der Verbundenheit mit der Natur und dem Raubbau an ihr. Dann werden seine Lieder zu kraftvollen Protestsongs, in denen er außerdem die schwierige Situation der Native Americans, wie die Indianer in den USA heißen, thematisiert. Fernandez ist ein Virtuose auf der Gitarre, brilliert mit Flöten und Trommel. Seine Songs sind geprägt von den Einflüssen der Ureinwohner, die sich in Folk-, Blues- und Rockrhythmen niederschlagen. Sein indianischer Name heißt übersetzt „Der mit dem schwarzen Wolf geht“.

Fernandez musizierte bereits mit renommierten Künstlern wie Jackson Browne sowie den Indigo Girls und gewann mehrere Auszeichnungen, darunter den „Nammy“ - den Native American Music Award. Außerdem erhielt er 2010 den Community Spirit Award, weil er sich für die Erhaltung der Sprache der Menominee einsetzt, die nur noch ein halbes Dutzend Menschen als Muttersprache beherrschen.

Tickets gibt es in der Gaststätte in Craula. Kartenbestellungen zum Vorverkaufspreis sind möglich unter den Telefonnummern 036254/8 56 82, 036254/8 59 85 (AB) und 0173/1 59 65 48.