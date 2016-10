Wayne Graham in Eisenach: Americana-Konzert in der Kleinkunstkneipe Schorschl

Gerade ist ihr Album „Mexico“ in Europa erschienen, schon sind die beiden Brüder aus Kentucky in Eisenach. Am Donnerstag, 3. November, sind sie live im Schorschl zu erleben.„Mexico" ist bereits ihr viertes Album und obwohl Kenny und Hayden Miles erst 26 und 21 Jahre alt sind, hat es die Reife eines Wilco-Albums. Extrem eingängig, aber nie banal. Kunstfertig, aber nicht verkopft.Die Lieder sind oft extrem kurz und die luftige Produktion, die die Beiden im Keller ihres Elternhauses bewerkstelligen, ist wie eine Übung in Reduktion: wunderschöne Akkorde und Melodien, ein unheimlich musikalisches Schlagzeugspiel und immer an den richtigen Stellen: widerborstige kleine Details und Breaks und Zeilen, die wie für die Ewigkeit geschrieben wurden.Songwriter Kenny Miles sagt dazu einfach nur, dass er seinem Hörer keine Zeit stehlen möchte. Schließlich seien seine Lieder wie Antworten auf Fragen, von denen er nicht sicher ist, ob sie tatsächlich jemand gestellt hat.Thematisch umkreist „Mexico" den tragischen Tod ihres besten Freundes im Oktober des letzten Jahres. Die erste Zeile des Titeltracks lautet: "It was in your bloodstream on the day you died, til they replaced it with formaldehyde." Die Lieder umkreisen jenes ‚It' ohne es jemals genau zu benennen. Es ist keine Substanz, sondern eine mystische Verbindung zwischen den drei Freunden, die seit frühester Jugend gemeinsam Musik gemacht haben. „Fellow Man" der Abschlusstrack, beschreibt eine ihrer letzten gemeinsamen Nächte und umreißt das Thema des Gesprächs, das sie führen als sie plötzlich ein klickendes Geräusch auf dem Asphalt näherkommen hören. Vor der Veranda, auf der sie sitzen, läuft ein Wolf die Straße entlang. Kenny Miles schreibt dazu die Zeile "Like the wolf outside we are led by desire, we are ruled by the time we have lost." Und plötzlich erinnert man sich wieder, dass Musik tatsächlich jene Fähigkeit besitzt: über die traurigen, kümmerlichen Fakten und Zahlen hinaus etwas Größerem und ungleich Wichtigerem Ausdruck zu verleihen.Das Konzert im Schorschl beginnt um 20 Uhr.www.facebook.com/wgmusicwww.hometowncaravan.de