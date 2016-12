Weihnachtskonzert der Musikschul-Big Band in der Nikolaikirche

Eisenach : Nikolaikirche |

EISENACH. Zu einem Jazzkonzert der „JSB Big Band“ lädt die städtische Musikschule „Johann Sebastian Bach“ am Dienstag, dem 20. Dezember, in die Nikolaikirche ein. Die Veranstaltung beginnt 19.30 Uhr.



Das seit bereits 16 Jahren aktive Ensemble unter Leitung des Saxophonisten Stanley Blume hat sich zu einem stabilen homogenen Klangkörper entwickelt und als Talenteschmiede der Region etabliert. Durch die kontinuierliche Probenarbeit sowie die Unterstützung von lokalen Solisten und gestandenen Jazzmusikern konnte die „JSB Big Band“ in den letzten Jahren zielstrebig auf einem hohen Niveau agieren und dies in zahlreichen Konzertauftritten unter Beweis stellen.



Auch im diesjährigen Weihnachtskonzert stehen ansprechende eindrucksvolle Werke der Jazzgeschichte auf dem Programm – von traditionell bis zeitgenössisch. So interpretiert die Band Kompositionen und Arrangements von Jazzlegenden wie Duke Ellington, Count Basie, Buddy Rich, Oliver Nelson, Bob Mintzer, Gordon Goodwin und Les Hooper, in denen ein Teil der Band auch solistisch aktiv wird.



Es wird ein breites farbenfrohes Spektrum unterschiedlicher Stile zu hören sein. Kräftige warme Bläsersounds, packende Rhythmen, schnörkellose Melodien gepaart mit kompakten modernen Akkorden sind charakteristisch für die Musik der „JSB Big Band“.



Der Eintritt kostet 10 Euro (für Schüler/Studenten ermäßigt 5 Euro).