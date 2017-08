Preisackern in Ebenshausen am 2. September - Pflügen im Unterfeld - gemütliches Beisammensein auf dem Anger

Aufgrund des großen Besucherandrangs und der allgemeinen Begeisterung über die schöne Atmosphäre auf dem Anger in Ebenshausen beim Traktortreffen im vergangenen Jahr (das Ackern konnte mangels eines geeigneten Feldes nicht durchgeführt werden), wird das Preisackern in diesem Jahr am Samstag, dem 2. September, erstmals im Unterfeld und auf dem Anger stattfinden:Der Pflügwettbewerb findet ab 10 Uhr Uhr in gewohnter Form im Unterfeld statt. Während dieser Zeit wird zwischen Unterfeld und Anger ein Shuttleverkehr eingerichtet.Auf dem Anger können ab 12 Uhr Uhr die ausgestellten Traktoren sowie die historische Lanz Dreschmaschine bewundert werden. Um 14 Uhr Uhr erfolgt der Umzug aller Traktoren durch Ebenshausen. Anschließend steht Unterhaltung für Groß und Klein auf dem Programm: Traktor Ziehen, Geschicklichkeitsfahren, Gummistiefel Weitwurf, Bierkästen Stapeln, Bagger Basketball, Kinderschminken und Strohballen Wettrollen. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Ebenshäuser Posaunenchor „Posco Musica“ und DISCO 2000. Ab 21 Uhr rockt Sandra Peschke mit ihrer Band den Anger.Alle Traktorfans sind herzlich zur Teilnahme am Pflügwettbewerb sowie am Umzug eingeladen. Außerdem können die Dieselrosse auf dem Anger ausgestellt werden.