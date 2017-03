Förderangebote des Bundes stark nachgefragt

Hirte: KfW-Förderung kommt bei Bürgern und Unternehmen an

Die bundeseigene KfW Bankengruppe verzeichnete im Jahr 2016 weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach ihren Finanzierungsprodukten. Darüber informiert der Westthüringer Haushaltspolitiker Christian Hirte (CDU). Im Wartburgkreis, Unstrut-Hainich-Kreis und der Stadt Eisenach wurden 2016 insgesamt 561 Maßnahmen mit 26 Mio. Euro, im gewerblichen Bereich wurden 67 Projekte mit rund 50 Mio. Euro gefördert.

Die Förderzusagen sind deutschlandweit auf ein Gesamtvolumen von 81 Mrd. EUR gestiegen (2015: 79,3 Mrd. EUR, +2 %). Das inländische Fördergeschäft konnte mit einem Zusagevolumen in Höhe von 55,1 Mrd. EUR (2015: 50,5 Mrd. EUR, +9 %) Wachstumsimpulse für die deutsche Wirtschaft setzen. Der Anstieg ist insbesondere auf Wohnungsbaufinanzierungen zurückzuführen. „Die starke Nachfrage zeigt: KfW-Förderung kommt beim Bürger und beim Unternehmer an“, so Hirte. „Damit leistet der Bund einen großen Beitrag, den aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen.“Übrigens können private Eigentümer und Mieter wieder Zuschüsse für Maßnahmen zum Einbruchschutz und zur Barrierereduzierung bei der KfW beantragen. Auch auf Drängen Hirtes wurden in den Haushaltsverhandlungen die Zuschüsse für den Einbruchschutz auf 50 Mio. EUR (von 10 Mio. EUR) und für den barrierefreien Umbau auf 75 Mio. EUR (von 49 Mio. EUR) für das Jahr 2017 aufgestockt. „Die Förderung für den Einbruchschutz und die Barrierereduzierung ist 2016 so erfolgreich gewesen, dass die Fördermittel schon im dritten Quartal vollständig aufgebraucht waren. Deshalb freut sich Christian Hirte, „dass unsere Mitbürger ab sofort wieder Zuschüsse in Anspruch nehmen und in eine komfortablere Wohnqualität sowie in die Sicherheit ihrer Wohnungen und Häuser investieren können.“Zuschüsse können dabei über das Online-Zuschussportal der KfW einfach und schnell beantragt werden:Hintergrund:Für Maßnahmen zum Einbruchschutz wurden in 2016 über 40.000 Förderzuschüsse ausgereicht. Über 50.000 Wohneinheiten wurden so mit verschiedenen Maßnahmen gegen Einbruch gesichert. Seit 1.4.2016 können zusätzlich Förderkredite für Investitionen in den Einbruchschutz beantragt werden. Die Mindestinvestitionssumme für Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz beträgt in der Zuschussförderung 2.000 EUR, durchschnittlich wurden bisher von den Bauherren pro Wohneinheit 5.000 EUR investiert. Hauptsächlich wurden einbruchshemmende Haus- und Wohnungstüren sowie Nachrüstsysteme für Fenster eingebaut. Im Jahr 2016 ist die Nachfrage in der Zuschussförderung für barrierereduzierende Maßnahmen im Vergleich zum Jahr 2015 um ein Drittel angestiegen: Rund 25.000 Zusagen wurden durch die KfW getätigt; die Nachfrage war dabei so hoch, dass die Haushaltsmittel von über 49 Mio. EUR bereits im Juli 2016 aufgebraucht waren. Zudem wurden über 5.000 Förderkredite für Maßnahmen wie z. B. den Abbau von Schwellen oder den Badumbau ausgereicht.