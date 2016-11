Eisenacher Winterdienst ist startklar

Die Mitarbeiter des städtischen Winterdienstes sind auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. In den Lagerhallen befinden sich 600 Tonnen Streusalz. Hinzu kommen knapp 80 Tonnen Blähschiefer, um die Gehwege bei Glätte damit zu streuen. Außerdem werden mehr als 120 Streukästen an den Straßen mit Splitt aufgefüllt. Der Split dient zum punktuellen Streuen der Straßen bei akuter Glätte. Die drei Fahrzeuge des Bauhofs und zwei Fahrzeuge von externen Firmen stehen ebenfalls parat. Die Lkw werden je nach Wetterlage kurzfristig für den Winterdienst aufgerüstet. Derzeit wird damit noch Mischgut zur Beseitigung von Straßenschäden transportiert.„Schneeflocken, Minusgrade, der Winter kommt, aber wir sind gewappnet“, sagte Dr. Uwe Möller (Dezernent für Bauwesen, Umwelt und Verkehr) zum Start der Winterdienstbereitschaft. Offiziell begonnen hat diese am 1. November. Bis mindestens Ende März sorgen die Mitarbeiter des städtischen Amtes für Tiefbau und Grünflächen in Wechselschichten für verkehrssichere Straßen und Gehwege. „Unser Ziel ist es, dass die Verkehrsteilnehmer die winterlichen Straßen sicher nutzen können. Es bedeutet nicht, dass überall Schnee und Eis vollständig beseitigt werden können“, so Möller weiter.Sechs Mitarbeiter fahren mit LKW und Unimog nach einem festgelegten Tourenplan. Bundes- und Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet haben Vorrang. Bevorzugt geräumt und gestreut werden ebenfalls die Straßen, auf denen Busse fahren. Insgesamt werden mehr als 300 Streckenkilometer betreut. Eine Übersicht der Straßen, die per Schneepflug geräumt werden, kann im Bürgerbüro am Markt 22 und auf www.eisenach.de (Bereich "Aktuelles", Menüpunkt "Winterdienst") eingesehen werden.‎ Wann wird geräumt?Der Straßen-Winterdienst erfolgt in der Regel zwischen 6 und 22 Uhr, samstags, sonntags und feiertags eingeschränkt von 8 bis 20 Uhr. Dabei beginnen die ersten Einsätze bereits um 4 Uhr, damit vor Beginn des Berufsverkehrs in den Morgenstunden die Hauptstraßen geräumt und gestreut sind. Gehwege werden generell nur bis 20 Uhr betreut.Entlang der städtischen Grundstücke streuen und räumen weitere 24 Mitarbeiter der Stadt - wie andere Anlieger auch - gemäß der geltenden Winterdienst-Satzung. Unterstützung erhalten sie auf den 15 Touren von vier weiteren Vertragspartnern der Stadt.An allen anderen Grundstücken sind die jeweiligen Eigentümer für den Winterdienst verantwortlich. Dieser umfasst neben dem Räumen und Streuen der Gehwege auch das Freihalten der Abflussrinnen und Straßenabläufe sowie der Zugänge zu den Überwegen. Auch im Bereich von Haltestellen ohne Bushäuschen sind die Anlieger zum Winterdienst verpflichtet. Der geräumte Schnee darf nicht auf die Straße zurückgeschoben werden. An Haltestellen dürfen in den Bereichen der Ein- und Ausstiege keine Schneewälle aufgetürmt werden.Womit wird gestreut?Die Stadtverwaltung setzt wie im vergangenen Winter ein Streugranulat aus umweltfreundlichem Thüringer Blähschiefer ein. Dieses Produkt ist mit dem Blauen Engel als salzfreies Naturprodukt ausgezeichnet und enthält keine chemischen Zusätze. Streusalz darf auf Gehwegen laut Satzung nur in absoluten Ausnahmefällen verwendet werden, beispielsweise zum Beseitigen von Eisresten.Parkverbote beachtenDa der Winterdienst bereits um 4 Uhr beginnt, kann bei Behinderungen durch über Nacht verkehrswidrig parkende Fahrzeuge in den betreffenden Straßen nicht geräumt werden. Die Winterdienstfahrzeuge brauchen aufgrund des breiten Schildes eine Mindestdurchfahrbreite von mehr als drei Metern. Deshalb ist vom 1. November bis zum 31. März besonders auf die eigens eingerichteten Parkverbote zu achten. Bei Bedarf begleiten Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Winterdienstler auf ihren Touren, um mögliche Verstöße zu ahnden und im gegebenenfalls Falschparker abschleppen zu lassen.