Marienstraße ab 1. März voll gesperrt

EISENACH. Die Marienstraße, zwischen Philosophenweg und Am Frauentor, wird voraussichtlich in der Zeit vom 1. bis 3. März für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Grund sind notwendige Arbeiten an der Trinkwasserleitung.



Die Marienstraße ist während der Sperrzeit aus Richtung Frauenplan nur bis zum Philosophenweg und aus der Richtung Barfüßerstraße nur bis Am Frauentor als Sackgasse befahrbar.

Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.



Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die veränderte Verkehrsführung zu beachten.