Markttage vorübergehend auf dem Johannisplatz

EISENACH. Wegen der Großveranstaltung 117. Deutscher Wandertag wird der Markt in der Zeit vom 25. bis einschließlich 31. Juli gesperrt. Für die Markthändler steht an den Markttagen 26., 28. und 31. Juli der Johannisplatz für das Anbieten ihrer Waren zur Verfügung. Am 24. Juli kann der Markthandel wie geplant auf dem Eisenacher Marktplatz stattfinden.



Der Töpfermarkt, auf dem handgefertigte Keramik und Töpferwaren angeboten werden, wird am 16. und 17. September (jeweils von 10 bis 17 Uhr) ebenfalls auf dem Marktplatz organisiert. Zu den üblichen Zeiten findet am 16. September ebenfalls der grüne Markt statt.