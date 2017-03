Eisenach : Festplatz Spicke |

EISENACH. Im Rahmen des Volksfestes zum Eisenacher Sommergewinn wird es am Mittwoch, dem 29. März, auf dem Festplatz Spicke wieder den Familientag mit reduzierten Preisen geben.



An diesem Tag ist erfahrungsgemäß ein besonders hohes Besucheraufkommen, was zu Problemen mit parkenden Fahrzeugen führt.



Opel hat sich gegenüber der Stadt Eisenach wieder bereit erklärt, einen Parkplatz zur Verfügung zu stellen. Dieser wird gesondert ausgeschildert. Die Besucher werden gebeten diesen Parkplatz zu nutzen, so dass die Adam-Opel-Straße weiterhin befahrbar bleibt und nicht mit parkenden Fahrzeugen zugestellt wird.