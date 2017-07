Service der Friedhofsverwaltung

Eisenach : Hauptfriedhof |

Eigene Gießkanne kann jetzt angeschlossen werden

EISENACH. Auf dem Hauptfriedhof in Eisenach wird ab sofort ein zusätzlicher Service angeboten. An den Wasserentnahmestellen kann an allen vorhandenen Ständern für Gießkannen jetzt die eigene, mitgebrachte Gießkanne mit einem Kettenschloss/Fahrradschloss bis zum nächsten Besuch befestigt werden. Damit wird das Warten auf eine von der Friedhofsverwaltung bereitgestellte Gießkanne vermieden. Zugleich bleibt den Angehörigen der ständige Transport der Gießkanne erspart.