Sprechstunde der Oberbürgermeisterin am 6. Oktober

Eisenach : Bürgerbüro |

EISENACH. Die nächste öffentliche Sprechstunde der Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf findet statt am Donnerstag, 6. Oktober. Von 15.30 bis 17.30 Uhr können sich Bürger mit ihren Fragen und Anregungen direkt an Katja Wolf wenden.



Die Sprechstunde findet im Bürgerbüro (Markt 22, Eisenach) statt. Voranmeldungen nimmt die persönliche Referentin Christiane Leischner entgegen: Telefon 03691/670-153 oder per Mail unter christiane.leischner@eisenach.de.