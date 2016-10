Informationsveranstaltung am 27. Oktober

EISENACH. Bürgermeister Dr. Uwe Möller lädt alle interessierten Bürger Eisenachs und der umliegenden Gemeinden sowie Gemeindevertreter zu einer Informationsveranstaltung zum Vorhaben „Starkstromtrasse durch Westthüringen (SuedLink)“ am Donnerstag, dem 27. Oktober, ein. Die Veranstaltung findet von 17 bis 19.30 Uhr im Verwaltungsgebäude Markt 22, Saal 13 (Ein- und Ausgang über Badergasse) statt.Dabei informieren Vertreter der Vorhabenträger TenneT und TransnetBW, der ARGE SuedLink (Planungsbüros), der Bundesnetzagentur und vom Landkreis-Bündnis „Hamelner Erklärung“ in Vorträgen über das geplante Projekt. Insbesondere das Genehmigungsverfahren und die Möglichkeiten der Beteiligung werden thematisiert. Anschließend findet eine Diskussionsrunde für alle statt. Danach können die Bürgerinnen und Bürger zudem einzeln mit den Experten sprechen. Darüber hinaus kann jedermann bis zum 29. November online (hier http://www.suedlink.tennet.eu und hier https://www.transnetbw.de/de/suedlink/ ) Hinweise an die Vorhabenträger richten und sich so frühzeitig beim Planen beteiligen. Auf den Internetseiten gibt es zudem ausführliche Informationen zum Vorhaben „Starkstromtrasse durch Westthüringen (SuedLink)“.Vor etwa drei Wochen wurden die Pläne der Netzbetreiber TenneT und TransnetBW zur Gleichstromtrasse SuedLink bekannt. Daraus geht hervor, dass auch Westthüringen einschließlich der Stadt Eisenach von den neu geplanten Trassenkorridoren für die Erdkabelleitungen betroffen ist. Durch SuedLink soll eine leistungsstarke Nord-Süd-Verbindung geschaffen werden. Diese Verbindung soll die durch Offshore-Windräder in der Nord- und Ostsee produzierte Energie in die anderen Teile Deutschlands transportieren.