Tag der offenen Tür in der Mammographie-Einheit Eisenach am 24.Juni 2017 von 12:00-16:00Uhr

Zum gesetzlichen Brustkrebs-Früherkennungsprogramm "Mammogra-phie-Screening" werden regelmäßig, zweijährlich Thüringer Frauen in unsere Einheiten in Bad Langensalza, Erfurt, Eisenach und in ein Mammobil eingeladen.



Die Mammographie-Einheit Eisenach befindet sich seit April in neuen Räumlichkeiten. Zu einem Tag der offenen Tür lädt das Team des Mammographie-Screening in die neuen Räumlichkeiten am Samstag, 24. Juni 2017 zwischen 12 bis 16.00 Uhr in die



Mühlhäuser Straße 94 / Haus M

(Gelände des St. Georg Klinikums)

in 99817 Eisenach



ein.