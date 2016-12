Weihnachtsmann kommt nach Hötzelsroda

Eisenach : Teichweg |

HÖTZELSRODA. Auch in diesem Jahr kommt der Weihnachtsmann wieder zu den Kindern im Eisenacher Ortsteil Hötzelsroda. Er wird am Samstag, 17. Dezember von 10 Uhr bis etwa 17 Uhr nach und nach im Ort an mehreren Stationen Halt machen und kleine Geschenke verteilen.



Zu den Haltepunkten gehören: Teichweg (10 Uhr), Schillerplatz (10.15 Uhr), Buswendeschleife im Dorf (10.30 Uhr), Südhausbau-Siedlung (10.45 Uhr), Wohngebiet am Weihersbach und Schultelle (12 Uhr), Feldstraße (13 Uhr), Querweg und Siedlerweg (13.30 Uhr), Eisenacher Straße (14.30 Uhr), PEP-Tankstelle (15 Uhr) und Mittelshof (15.30 Uhr).



Der Weihnachtsmann wird von Ortsteilbürgermeister Jürgen Jansen begleitet. Beide freuen sich, wenn sie vielen Kindern eine Freude bereiten können. Im Gepäck haben sie neben den Geschenken auch kleine Überraschungen für die Erwachsenen.