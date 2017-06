12. Thüringer Golftrophy vom 17. Juni bis 13. August - "Jeder kann gewinnen!"

Die inzwischen bereits 12. Golftrophy Thüringen beginnt in Eisenach –

und vor uns sitzt Gerold von Stumberg, Organisator der Turnierserie.

Das ist richtig. Aber wir sind sehr gut vorbereitet, das Golftrophy-Magazin ist gedruckt und versandt, die über 40 Partner der Turnierserie sind im Boot. Die monatelange Arbeit ist soweit abgeschlossen, wie es bis heute geht. Jetzt kommen die Turniere und hoffentlich gutes Wetter. Das ist die einzige Komponente, die wir leider nicht beeinflussen können.Wir rechnen mit bis zu 100 Teilnehmern bei jedem unserer zehn Turniere. Damit wären die Zahlen vergleichbar mit denen der Vorjahre – und die Golftrophy Thüringen nach wie vor die mit Abstand größte Golfserie in Mitteldeutschland.Wir haben einen herrlich bunten Mix vom Schüler bis zum Rentner, vom Jugendlichen bis zum 86-Jährigen. Die meisten sind natürlich sogenannte Best-Ager zwischen 40 und 60 Jahren. Sie kommen vor allem aus Thüringen, Hessen und Sachsen, aber auch aus dem tiefsten Bayern, aus Berlin und zum Teil sogar aus der Schweiz. Leider ist es immer noch so, dass nur etwa ein gutesDrittel der Teilnehmer Frauen sind und zwei Drittel Männer. Aber vielleicht ändert sich das ja noch.Nein, der Golf ist schon jetzt eine Sportart für alle, genau genommen der ideale Breitensport. Das wird nur gerne ignoriert. Aber das Schöne am Golf ist doch: Durch die verschiedenen Spiel- und Bewertungsysteme kann sich ein schwächerer Spieler mit einem starken Golfer messen. Ich könnte gegen Tiger Woods spielen – und gewinnen. In welcher anderen Sportart gibt es so etwas? Könnten Sie sich vorstellen, gegen Boris Becker eine faire Chance im Tennisspiel zu haben? Im Golf geht das. Golf ist damit der ideale Sport für die ganze Familie!Wir wechseln jedes Jahr. Wir haben mehr Nachfragen auf Seiten der Golfplätze als wir spielen können. Und wir dürfen unsere Zielsetzung nicht aus dem Blick verlieren: das schöne Golfspiel mit der Werbung für den Wirtschafts- und Kulturstandort Thüringen zu verbinden.Deshalb haben wir die Thüringer Golftrophy von Anfang an bewusst nicht nur in Thüringen, sondern immer auch auf Golfplätzen in angrenzenden Bundesländern ausgetragen. Das ist gute Werbung für Thüringen.Wir haben sehr, sehr schöne Golfplätze. Und die Qualität der Anlagen ist in Thüringen hervorragend. Das zeigen wir gern. Die Verbindung von Golf und Kultur ist fast einzigartig in Deutschland. Das lockt viele interessante Individualtouristen, aber auch große Gruppen.So einTurnier ist natürlich mehr etwas für die aktiv Spielenden. Aber Zuschauersind uns jederzeit herzlich willkommen. Sie können mitgehen und einenlebhaften Eindruck davon bekommen, wie entspannt und lustig es auchin einem ernsthaftenTurnier zugehen kann.Der Reformator Luther und das Lutherjahr haben für Thüringen eine enorme Bedeutung.Wir greifen das bei unseren diesjährigenTrophäen auf.Feierten wir im letzten Jahr, dass Golf erstmals seit 1904 wieder zu einerolympischen Disziplin wurde, in dem wir drei Medaillen – Bronze, Silberund Gold – vergaben, so haben wir dieses Mal bei der Firma Traco in Bad Langensalza Nachbildungen des Luthersteins fertigen lassen, der in Erfurt-Stotternheim steht. Zu gewinnen gibt es 95 Pokale - und ich sage Ihnen: Die will jeder haben.Auf das Ende. Nein, jetzt aber mal im Ernst: In den inzwischen 12 JahrenGolftrophyThüringen sind viele Freundschaften entstanden, fast soetwas wie eine Familie. Es gibt 70 Spieler, die wirklich versuchen, immerjedesTurnier zu spielen. Und wenn man sich trifft, dann gibt es immerein großes„Hallo“. Es sind dieseWiedersehen, die Gespräche und dieschöne Geselligkeit – mal zu 100 und mal auch nur zu zehnt bei einemBier in der untergehenden Sonne – auf die ich mich wirklich freue.Gespräch: Daniel DreckmannWeitere Informationen unter: www.golftrophy-thueringen.de