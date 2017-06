Trainings-Saisonabschluss der Eisenacher Rettungsschwimmer

Am letzten Schulwochenende feierten die Eisenacher Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ihren Trainings-Saisonabschluss. Dafür wurde das Angebot des Aquaplex genutzt, in Zelten im Freibad zu übernachten. Obwohl das Wetter am ersten Tag zu wünschen übrigließ, genossen die Kinder und Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren ihre gemeinsame Zeit. Mit Spielen, die sowohl an Land als auch im Wasser stattfanden, blieb die gute Laune aufrechterhalten und alle waren mit Feuereifer bei der Sache. Denn auf die Gewinner warteten natürlich auch standesgemäße Preise.Abends wurde gemeinsam mit den Trainern und weiteren Mitgliedern gegrillt. Der nächste Morgen startete mit einem leckeren Frühstück und wunderbarem Sonnenschein und entwickelte sich zu einem perfekten Badetag. Ein gelungener Trainings-Saisonabschluss 2017!