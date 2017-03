Vereinsmeisterschaft der Eisenacher Rettungsschwimmer

Am 12.03.2017 führte die DLRG Ortsgruppe Eisenach ihre 21. Vereinsmeisterschaft durch. Der Einladung der Rettungsschwimmer aus der Wartburgstadt folgten auch Gäste des Stadtverbandes Friedrichroda/ Waltershausen. Mit insgesamt 42 Rettungsschwimmern war das Starterfeld sehr gut gefüllt.Im Rettungssport werden für die in den einzelnen Wettkampfdisziplinen geschwommenen Zeiten Punkte vergeben und für die Endplatzierung aufaddiert. Bei nicht regelkonformer Ausführung der technisch anspruchsvollen Disziplinen zieht das Kampfgericht Punkte ab. Schließlich leiten sich die Disziplinen aus realen Rettungsschwimmeinsätzen ab. Was im Ernstfall zu fatalen Folgen führen kann, wird im Wettkampf mit Strafpunkten geahndet.Folgende Sieger wurden ermittelt:AK offen weiblich: Annalena Geyer (Halle/ Saalekreis); AK17/18 weiblich: Selina Urbach (Eisenach); AK17/18 männlich: Johannes Lieding (Eisenach); AK15/16 weiblich: Tabea Rösing (Eisenach); AK13/14 weiblich: Antonia Kellner (Eisenach); AK13/14 männlich: Marius Maik Klein (Eisenach); AK11/12 weiblich: Lena Oppermann (Eisenach); AK11/12 männlich: Leandro Klein (Friedrichroda/ Waltershausen); AK9/10 weiblich: Lina Maria Ilgen (Eisenach); AK9/10 männlich: Robin Julian Mikoteit (Eisenach); AK7/8 weiblich: Isabel Stegmann (Eisenach); AK7/8 männlich: Noah Schneider (Eisenach); AK5/6 männlich: Maximilian Mikoteit (Eisenach).Dank gebührt den zahlreichen Kampfrichtern und Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf des Wettkampfes sorgten und auch der aquaplex Sportbad GmbH.Der nächste, rettungssportliche Höhepunkt ist die Thüringer Meisterschaft vom 10. bis 11.06.2017 in Weimar.Aus der humanitären Idee, Menschen für den Wasserrettungsdienst zu gewinnen und auszubilden, entwickelte sich der Rettungssport. Dieser Sport bedeutet aber neben allem Spaß, den die Sportart bietet, auch ein Erprobungsfeld für den Ernstfall. Und so mancher Jugendlicher wurde durch den Rettungssport an die humanitären Ziele der DLRG herangeführt und konnte auch für den Einsatz als Wachgänger begeistert werden. Für einen solchen Einsatz ist unter anderem das Rettungsschwimmabzeichen Silber Grundvoraussetzung. Am 04.04.2017 beginnt der nächste Ausbildungskurs in Eisenach. Wer Interesse an dem immer dienstags im Aquaplex Sportbad in Eisenach um 19.00 Uhr stattfindenden Lehrgang hat, kann sich noch unter DLRG.EISENACH@GMX.DE anmelden.