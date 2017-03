Werde Rettungsschwimmer!

Für den am 04.04.2017 beginnenden Rettungsschwimmkurs der Stufe Silber der DLRG Ortsgruppe Eisenach stehen noch wenige, freie Plätze zur Verfügung.Der Rettungsschwimmpass Silber berechtigt zum Wasserrettungsdienst in Bädern und an öffentlichen Gewässern. Die Rettungsschwimmer der DLRG werden unter anderem an den Ostseestränden dringend benötigt, um für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen. Zusätzlich erhöhen Grundkenntnisse in der Wasserrettung die Sicherheit des eigenen Badevergnügens für einen ungetrübten Urlaubsspaß, denn der nächste Sommer kommt bestimmt.Wie wichtig das richtige Verhalten an und im Wasser ist, zeigen die aktuellen Zahlen der Ertrinkungsstatistik. Im letzten Jahr sind in deutschen Gewässern 537 Menschen ertrunken, das ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Achim Haag, Vizepräsident der DLRG, stellt hierzu fest: „Für eine moderne, hoch entwickelte Gesellschaft ist diese Bilanz nicht akzeptabel. Wir brauchen mehr Sicherheit, vor allem an den Binnengewässern, und eine verbesserte Schwimmfähigkeit speziell bei der nachwachsenden Generation.“Wer Interesse an dem immer dienstags im Aquaplex Sportbad in Eisenach um 19.00 Uhr stattfindenden Lehrgang hat, kann sich noch unter DLRG.EISENACH@GMX.DE anmelden.