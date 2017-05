Eisenach : Hundefreilauf |

Am Wochenende 10. und 11. Juni findet wieder der bundesweite Tag des Hundes statt.



Auf dem Gelände des Vereins Hundefreilauf Eisenach e.V. findet am 11. Juni die 1. Eisenacher Hunde-Spaß-Olympiade





An 10 Stationen voller Spiel, Spaß und Aktion für Hund und Halter können sich die Teams im lustigen Wettbewerb messen und sich in Geschicklichkeit beweisen.

Den besten Punktejägern winken tolle Preise.

Bei der Spaßolympiade können alle Hunde mitmachen:

klein, groß, jung, alt.

Teilnehmerzahl max. 30 Hund-Mensch-Teams.

Es gibt eine Nachrückerliste, falls ein angemeldetes Team absagen muss.

Anmeldungen und Karten gibt es direkt auf dem Freilaufgelände, Adam Opel Straße 27 oder E-Mail info@hundefreilauf-eisenach.de



Schwerpunkt dieser Veranstaltung:

SPASS - FREUDE - SPIEL - UNTERHALTUNG



Startgeld 10 Euro pro Hund-Mensch-Team



Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt und kann gegen kleines Geld erworben werden.

Es gibt warme und kalte Getränke, sowie Würstchen und Kuchen.