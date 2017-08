27. MOTORRADTREFFEN in 36404 OECHSEN

27. MOTORRADTREFFEN in 36404 OECHSENvom 11. 08. -14. 08. 20174 Tage Live Musik - Rockbands und MusikkapellenFr: Rocknacht mit der Rockband "F.U.C.K“Sa: ab 8 Uhr Frühstück14Uhr Rhönrundfahrt , Zeltplatzpartymit den „APOTHEKERN“ab 21 Uhr Coverrock mit „DYNAMITE „gegen 22 Uhr PokalverleihungSo: Frühschoppenab 14 Uhr Familiennachmittag mit der"TRACHTENKAPELLE FRANKENHEIM"Kaffee und selbstgebackener KuchenMo: ab 19 Uhr Starkbierabend mit deftigen Haxen,Stimmung und gute Laune mit dem„Heuberger Gaudi Express“Für Biker Eintritt Freitag u. Samstag sowie Zeltplatz und Duschen frei!!!Für alle Insider, dieses Jahr wieder auf dem alten Gelände mcoechsenrhoen@gmail.com27. Motorradtreffen in Oechsen…. wieder auf dem alten Gelände !Am zweiten August Wochenende ist es wieder so weit, vom 11.08. – 14.08. findet dass27. Oechsner Motorradtreffen in Oechsen statt. Von den meisten Bikern aus Nah und Fern schon sehnsüchtig erwartet, werden auch in diesem Jahr wieder zahllose Biker aus ganz Deutschlandanreisen.Die meisten Gäste werden sich wohl besonders darüber freuen, dass der ganze Eventwieder auf der alten Festwiese stattfindet. Nachdem letztes Jahr Veranstaltungsort und Zeltplatzgetrennt werden musste, sind dieses mal wieder alle mittendrin statt nur dabei. An dieser Stelle möchte ich gern der Agrargenossenschaft Rhönland e.G. ein großes Dankeschön aussprechen,da diese uns dies erst ermöglichte.Vier Tage feiern und Spaß haben, mit Freunden und Gleichgesinnten, dass ist immer wieder einGrund für die meisten Biker mal beim Oechsner Motorratreffen vorbei zu schauen. Doch da gibt es noch mehr, Rockmusik am Freitag und Samstag ist angesagt. Da wir in diesem Jahr den Wünschen vieler Gäste nachgekommen sind, heißt es alte Bekannte begrüßen. Los geht es am Freitag. Um 21.00 Uhr lässt die Hardrockband F. U. C. K. die Gitarren los. Die Band begeistert u.a. mit Rammstein, Metallica und Böhse Onkelz. Bei F. U. C. K. ist für jeden was dabei, was das begeisterte Publikum jedes Jahr lautstark unter beweiß stellt.Die Nacht zum Samstag ist sehr kurz und so dauert es nicht lange bis die ersten Gäste bereits nach Frühstück und den stets nachgefragten Rühreiern rufen. Für alle Beteiligten im Vorder- und Hintergrund eine jährliche Herausforderung. Derweilen füllt sich der Platz weiter mit Neuankömmlingen. Jeder will natürlich dabei sein, zum Highlight eines jeden Oechsner Motorradtreffens - die Rhönrundfahrt. Mit mehreren hundert Bikern geht es durch Dörfer und Städte Südthüringens. Bei der rund zwei stündigen Tour bleibt auch etwas Zeit die herrliche Landschaft der Rhön zu bestaunen. Jedes Mal etwas ganz Besonderes für alle Teilnehmer und Zuschauer am Straßenrand.Für alle dagebliebenen gibt es bereits in den Nachmittagsstunden Liverock mit der Band „DIE APOTHEKER“. Eine beliebte Band aus der Region die immer für gute Laune und Stimmung beim Publikum sorgt.Am Abend gastiert erneut die Rockband „DYNAMITE“ in Oechsen und wird ab 21.00 Uhr ein Feuerwerk der Rockmusik abbrennen. Mit ihrer Rock-Show begeistern sie schon seit Jahren Alt und Jung. Songs von Bon Jovi, Iron Maiden und AC/DC gehören fest zu ihrem Repertoire.Gegen 22.00 Uhr werden die begehrten Pokale für die größten Clubs, weitesten Anreißen, ältesten Maschinen und Teilnehmern sowie weiteren Kategorien verliehen.Anschließend gibt es weiter Rockmusik bis in die frühen Morgenstunden.Nach einem erneuten ausgiebigen Frühstück am Sonntag, treten die meisten Biker ihre Heimreise an, die bei vielen doch mehrere Hundert Kilometer betragen kann.Für alle dagebliebenen beginnt nun der zweite Teil des Wochenendes. Jetzt kommen die Fansder volkstümlichen Musik voll auf ihre Kosten.Um 14.00 Uhr beginnt die „Trachtenkapelle Frankenheim“ zu spielen. Mit ihrer Liebe zurböhmisch-mährischen Musik, Polka und Marschmusik, werden die jungen und alten Fansgleichermaßen begeistert werden. Für Kaffee und Kuchen ist natürlich bestens gesorgt.Am Montag den 14.08. findet das Wochenende seinen finalen Höhepunkt.Der „Heuberger Gaudi Express“ ist zu Gast beim MC/Oechsen Rhön e.V.Von Volksmusik über Alpenrock, Schlager und Oldies, zeitlose Rockballaden,und Stimmungshits im Partysound, ein musikalisches Repertoire, dass keine Wünsche offen lässt. Bei diesen 6 Vollblutmusikanten aus Thüringen ist alles möglich.Stimmung, Spass und gute Laune garantiert…Mit Starkbier, Grillhaxen und Gyrosteller klingt das lange Wochenende am Montagabend in Oechsen aus. Der MC Oechsen/ Rhön dankt allen Helfern und Sponsoren und lädt zu einem Partywochenende nach Oechsen ein.