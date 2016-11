Eisenacher Seniorenverband BRH besucht das Lutherhaus

durchgeführt. Der Besuch hat sich gelohnt. Schon von außen verrät dasschöne alte Haus, dass es in der Moderne angekommen ist. Mittelalter undNeuzeit gehen harmonisch ineinander über. Der große Empfangsraum mitseinen zahlreichen Angeboten und dem offenen Blick nach draußenüberrascht. Deshalb geleitet uns Alexandra Husemeyer, die Mitarbeiterindes Hauses, vor die Tür. Der Blick richtet sich erst auf den neugestalteten Vorplatz mit seinen auffälligen Stelen, dann auf dieergänzte Vorderansicht des Lutherhauses. In ihrem lebendigen Vortragklärt Frau Husemeyer sehr überzeugend über den Sinn der Platzgestaltungauf, welcher die Illusion eines Raumes erzeugt, den ursprünglich ein imKrieg zerstörter Gebäudeteil des Schlosses ausfüllte. Das Fachwerkhausder Frau von Kotta, in welchem der Lateinschüler Martin einst wohnte,konnte gerettet werden. Es wurde nun sehr aufwändig restauriert undsinnvoll ergänzt, sodass auch eine wohltuende architektonische Einheitmit dem Schlosshotel entstanden ist. Das Interesse wird auf dasschmuckvolle Rundbogenfenster gerichtet, das eine frühere Toreinfahrtersetzt und den Handwerker ehrt.Bevor wir das Museum besichtigen, ermöglicht uns Frau Husemeyer in einemseparaten Raum eine kurze Gedenkpause für unser vor wenigen Tagenverstorbenes Vorstandsmitglied Frau Brigitte Störmer. Nach einemerfüllten Berufsleben als Leiterin des Kinderheimes "Jenny Marx" und alsReiseleiterin hat sie in den letzten Jahren trotz gesundheitlicherProbleme die jährlichen Reisen unseres Ortverbandes organisiert und zumErfolg geführt. Durch ihre lebensbejahende Ausstrahlung, ihreErfahrungen und zugleich kritische Einstellung wird sie imLeitungskollektiv schwer zu ersetzen sein. Wir werden ihr Andenken bewahren.Sensibilisiert, aber wieder in der Gegenwart zurück entlässt uns FrauHusemeyer nach einer Erläuterung der Symbolik des Treppenhauses in dasInnere des berühmten Hauses. Die vorzüglich aufbereiteten Schätze,Dokumente, Tonbeispiele zu Luthers Verdiensten um die Reformation undBibelübesetzung werden nach eigenem Ermessen erkundet, was durchFahrstuhl und behindertengerechte Bauweise auch für unsere älterenMitglieder bis zur obersten Etage möglich ist.Wir gratulieren zur Auszeichnung mit dem Thüringer Museumspreis.