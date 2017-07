Eisenacher Speedskater laden ein

Sehr herzlich eingeladen sind alle Interessierte, Anfänger - ob Jung oder Alt - aber auch erfahrene Hobby-Inlineskater. Unter professioneller Anleitung kann von 17.30 bis 19.00 Uhr auf der Bahn geübt werden. Mitzubringen sind Inlineskates, Sportbekleidung, Sturzhelm, Hand-, Ellenbogen- und Knieschützer.Im Vordergrund sollen Freude und Spaß an der Sportart Inline-Skating stehen. Vor allem Schüler sind herzlich willkommen in dem Sportverein.Zu Beginn werden einfache Laufversuche auf den Inline-Skates gemacht. Außerdem sollen verschiedene Möglichkeiten des Bremsens und Technik beim Fahren geübt werden. Verschiedene Spiele und kleine Wettrennen sorgen für spannende Abwechslung.Schon in den letzten Jahren war das Schnupperskaten erfolgreich. Etliche Jugendliche und Erwachsene sind wiederholt zum Schnupperkurs gekommen. Viele Skater nehmen auch heute noch regelmäßig am Training teil.Informationen zum Speedskating Eisenach: www.sv-einheit.de/speedskating