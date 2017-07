Kirmes in Großensee

Nach dem traditionellen Ausgraben der Kirmes unter der bunt geschmückten dreistöckigen Tanzlinde, der Erstverkostung des neuen Kirmesschnapses und der Vorstellung der jährlich neu handgenähten und -bemalten Kirmesfahne geht es am Donnerstag, dem 20. Juli, zum Antrinken ins Kirmeszelt.Am Freitag, dem 21. Juli, findet seit mehreren Jahren endlich wieder Kirmesgottesdienst statt, erstmalig abends ab 18 Uhr, und wenn das Wetter mitspielt sogar im Freien unter der Tanzlinde. Im Anschluss können Alt und Jung die Straßen Großensees mit ihren Fackeln und Laternen beim Fackelumzug zum Leuchten bringen. Danach starten zuerst die Kleinen auf der Kinderdisco durch, bevor dann DJ Alex für die Großen ab 21 Uhr auflegt. On Top gibt es bis 22 Uhr für jeden zahlenden Gast zwei Getränkechips gratis.Der dritte Kirmestag beginnt am Samstag, dem 22. Juli, frühmorgens mit dem Umspielen im Ort und stimmt uns damit auch schon auf den Tanzabend mit der Tanz- und Showband „Night & Day“ ein. An diesem Abend wird kräftig das Tanzbein geschwungen – auch die Tanz- und Gesangseinlagen der benachbarten Kirmesgesellschaften werden sicher wieder für viel Spaß sorgen.Der Sonntag, 23. Juli, startet schon um 10 Uhr mit dem Kirmesfrühschoppen. Dieser wird musikalisch von den „Brandenburg Musikanten“ begleitet. Anschließend lassen„Herbie & Friends“ die Instrumente für ein paar Stunden mit guter Unterhaltungsmusik erklingen – jedes Jahr ein Riesenspaß für Groß und Klein. Gegen 18 Uhr klingt das Kirmeswochenende mit der allseits beliebten Tombola aus.Für das leibliche Wohl aller Gäste sorgen am gesamten Kirmeswochenende der „Partyservice und Festbewirtung von Jürgen Bornkessel“ aus Nentershausen und „Getränke Thornagel“ aus Heringen.Die Kirmesgesellschaft Großensee freut sich auf viele Besucher aus Nah und Fern.