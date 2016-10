Löwenstark in den Advent

Eisenach : Hotel Thüringer Hof |

1. Eisenacher Adventskalender des Lions-Club Eisenach-Wartburg



EISENACH. Der Lions-Club Eisenach-Wartburg hat zur Weihnachtszeit ein besonderes Projekt initiiert. Ab 1. November erscheint der 1. Lions Adventskalender mit 100 Preisen im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Jeden Tag können vier Preise gewonnen werden. Das weihnachtliche Kalendermotiv aus der Eisenacher Karlstraße schuf der Eisenacher Architekt von Max von Trott.Der Kalender erscheint im A3-Format und kostet pro Stück 5 Euro. Die insgesamt 3.000 Kalender sind durchnummeriert. Jede Los-Nummer kann nur einmal gewinnen. Jeder Besitzer kann in der Tagespresse und auch bei www.lions-eisenach.de täglich verfolgen, ob er mit seiner Nummer einen der attraktiven Preise gewonnen hat!Zu gewinnen sind wertvolle Hotel- und Restaurantgutscheine, ein Wochenende bei der Mercedes-Fashionweek, ein Ausflug zur Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, ein Hotelwochenende auf der Wartburg und viele weitere attraktive Gutscheine und Sachpreise, welche Firmen und Dienstleister aus Eisenach und Umgebung gespendet haben.Der Erlös der gemeinnützigen Lotterie kommt in vollem Umfang den sozialen Projekten des Lions Club Eisenach-Wartburg zugute. Wer also sich, seiner Familie, Freunden oder Mitarbeitern eine Freude machen will, kann dabei auch noch Gutes tun.• Steigenberger Hotel Thüringer Hof, Karlsplatz 11, 99817 Eisenach• HypoVereinsbank, Markt 20-21, 99817 Eisenach• Wartburg-Sparkasse, Filiale Karlstraße 2-4, 99817 Eisenach• Buchhandlung Leselust, Georgenstraße 2, 99817 Eisenach• Bäckerei Liebetrau, Lutherstraße 7 und Alexanderstraße 51, 99817 Eisenach• Der Laden, Schmelzerstraße 8-10, 99817 Eisenach• Hotel Glockenhof, Grimmelgasse 4, 99817 EisenachBestellungen werden auch per E-Mail angenommen über: info@agentur-sp.de