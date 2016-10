Modellbauer sind " reif für die Insel "

Tiefenort: Die Modellbau-Insel |

Die Modellbauer des „Modellbauclub Werratal e.V.“ sind in diesem Jahr reif für die „Insel“.

Doch sie gehen nicht alleine. Sie nehmen alle Modellbauer und Besucher mit auf eine ganz besondere Reise.



Im schönen Tiefenort, bei Bad Salzungen, gibt es eine ganz besondere Insel: „Die Modellbau-Insel“.

Modellbauer aus sieben Bundesländern treffen sich am 15. - 16. Oktober 2016 um dort ihr gemeinsames Hobby zu präsentieren.

Auf einer Fläche von etwa 16000 m² können interessierte Besucher in die fantastische Welt des Modellbaus eintauchen.

„Auf die Besucher wartet ein riesiges Modellbauspektakel. Zu Land, zu Wasser und zu Luft“,

verspricht der 1. Vorsitzende des Modellbauclub Werratal e.V. Marcel Weidel.

„Modellbau ist eines der schönsten Hobbys. Erleben sie die Welt in Miniatur mit ihrer Technik,

Mechanik und auch Kunst“, so Weidel weiter.

Auf der „Insel“ stehen den Modellbauern die Krayenberghalle, der Sportplatz und das angrenzende Schwimmbad zur Verfügung.



Die Werrataler waren dabei nicht untätig. Neben einigen Mitmach-Aktionen wie einer Bastelstraße gibt es auch einen Parcour, in dem interessierte Besucher einen sogenannten Modellauto-Führerschein absolvieren können.

Auch Modellpanzer, Dampfmaschinen, Modelltrucks, Plastmodelle und Modelleisenbahnen sind an diesem Wochenende in der Halle vertreten.

Im Außenbereich können Modellflugzeuge und Hubschrauber in Aktion bestaunt werden, wie sie in der Luft ihre Runden fliegen.

Am Boden werden die Werrataler durch eine Gruppe von Crawlern an Land unterstützt.

Modellschiffe werden im großen Schwimmerbecken zu Wasser gelassen und laden zum verweilen ein.

Als Highlight kann ein Nachbau des legendären „Knight Rider“ (KARR) im Original bestaunt werden.

Auch die Werrataler stellen in diesem Jahr eine neue Rubrik des Modellbaus, in der Region, vor.

Am Sonntag den 16. Oktober haben Kinder die Möglichkeit bei einem erfahrenen Quadfahrer mit zu fahren. Adrenalin und Spaß pur sind vorprogrammiert.



Die Großveranstaltung „Die Modellbau-Insel“ findet am 15. – 16. Oktober 2016 statt.

Anschrift: Auf der Heerstatt 1 in 36469 Tiefenort.



Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

15. Oktober: 10 Uhr – 18 Uhr (Höhepunkt ab 17 Uhr ist eine Nachtausstellung);

16. Oktober: 10 Uhr – 17 Uhr.