Rettungsschwimmkurs Bronze der DLRG OG Eisenach

Für den am 03.01.2017 beginnenden Rettungsschwimmkurs der Stufe Bronze der DLRG Ortsgruppe Eisenach stehen noch wenige, freie Plätze zur Verfügung.Der Rettungsschwimmpass Bronze ist ein erster Schritt zum Silberkurs. Dieser berechtigt zum Wasserrettungsdienst in Bädern und an öffentlichen Gewässern. Die Rettungsschwimmer der DLRG werden unter anderem an den Ostseestränden dringend benötigt, um für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen. Zusätzlich erhöhen Grundkenntnisse in der Wasserrettung die Sicherheit des eigenen Badevergnügens für einen ungetrübten Urlaubsspaß, denn der nächste Sommer kommt bestimmt.Wie wichtig diese Ausbildung ist, zeigt unter anderem die Ertrinkungsstatistik des vergangenen Jahres. In 2015 kamen in deutschen Gewässern 488 Menschen ums Leben! Dabei warnt der Bundespräsident der DLRG Hans-Hubert Hatje: „Unfallschwerpunkt Nummer eins sind nach wie vor die unbewachten Binnengewässer. In Flüssen, Bächen, Seen und Teichen ertranken 387 Menschen, das sind fast 80 Prozent aller Opfer.“Wer Interesse an dem immer dienstags im Aquaplex Sportbad in Eisenach um 19.00 Uhr stattfindenden Lehrgang hat, kann sich noch unter DLRG.EISENACH@GMX.DE anmelden.