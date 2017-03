Sommergewinn 2017 war ein voller Erfolg

„Wir haben heute einen guten Beitrag für das Lutherjubiläum geleistet“, sagte Torsten Daut, Zunftmeister der Sommergewinnszunft Eisenach, nach dem Umzug. Er hob hervor, dass der Sommergewinn ein identitätsstiftender Brauch ist, der viele Generationen miteinander verbindet. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Katja Wolf dankte er auf einem Empfang Gästen, Zunftmitgliedern und Zuschauern für diesen stimmungsvollen Tag. „Der Sommergewinn ist ein absolutes Aushängeschild für Eisenach „ so Katja Wolf. Ihr Dank ging an alle Helfer, die dieses einzigartige Frühlingsfest erst möglich gemacht hatten.Noch bis zum 2. April herrscht in der Wartburgstadt Rummel zum Sommergewinnsfest.