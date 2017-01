Sonderführung zum Weltgästeführertag 2017 am 25. Februar

Eisenach : Marktplatz |

Sonderführung zum Weltgästeführertag 2017 am Samstag, 25. Februar 2017 ab 13.30 Uhr



Das Thema „Reform – Zeit für Veränderung“ knüpft passend an das 500-jährige Reformationsjubiläum 2017 an. In der Reformationshauptstadt Eisenach kommt man da an Martin Luther und der „Reform“ation natürlich nicht vorbei! Aber es gab vor ihm auch schon Reformatoren und nicht nur in der Theologie spielten sich im Laufe der Zeit gravierende Veränderungen ab. Auch auf anderen Bereichen gab und gibt es Veränderungen und spannende Zeiten davor und danach. Zeit für Reform ist immer! Einige Beispiele aus unserer Region möchten Ihnen die Mitglieder des Vereins Eisenacher Gästeführer e.V. während der ca. 2-stündigen öffentlichen Führung vorstellen.



Natürlich halten sie wieder so einige Überraschungen für ihre Gäste parat.



Angeboten wird die Führung gegen eine Spende für die „Eisenacher Tafel“.