Wanderung durch den Hainich

Dieter Stitz, wählte die Wanderroute, die zum Hörschelborn eine kleine aktive Quelle und zur Wüstung Harstall die bereits im Mittelalter aufgegeben wurde, aus.Weiter führte die gut ausgeschilderte Wanderstrecke, vorbei an dem Maikäferbaum und weiter bergauf in Richtung Kaiserberg bis das Harsbergplateauerreicht wurde. Der Harsberg ( 410 m ü.NN ) wurde bereits in den 1930 er Jahren für den Segelflugsport genutzt. Heute befindet sich hier eine sehr gute Jugendherberge, in der wir auch einkehrten und wie üblich gut versorgt wurden.Nachdem sich die Wanderer gestärkt hatten, führte uns der Wanderleiter zurück über die Hohe Straße einem historischem Handelsweg , abwärts durch das Schwanental, vorbei am Gehöft Rudolfs Au und dem Wanderparkplatz Mihlaer Tal, zum Markt in Mihla, wo uns der Bus wieder nach Mühlhausen brachte.Fazit: Die Streckenlänge der Wanderung betrug 13 Kilometer .Der Zustand sowie die Beschilderung der Wanderwege ist in Ordnung.Auch für den nicht so geübten Wanderer ist diese Strecke zu schaffenund es lohnt sich, da man vom Harsberg eine fantastische Aussicht hat.