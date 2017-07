Streit um Frau eskaliert und weitere Meldungen der Erfurter Polizei vom 4. Juli

Polizisten mit Mülltonne beworfen

Eingebrochen

Betrunken und mit Drogen unterwegs

Konkurrenten

Heute Morgen bekamen es Erfurter Polizeibeamter mit einem alten Bekannten zu tun. Gegen 02.00 Uhr wollten die Polizisten den 29-jährigen Radfahrer einer Kontrolle unterziehen. Der Mann war im Bereich J.-Gagarin-Ring ohne Licht unterwegs. Als er die Beamten erblickte, flüchtete er und entledigte sich seines Fahrrades. Er schmiss ein Schloss nach den Polizisten und warf eine Mülltonne auf einen Beamten. Dieser konnte den Wurf abwehren, wurde aber leicht verletzt. Bei der Festnahme setzte sich der 29-Jährige massiv zur Wehr. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad vor drei Wochen aus einem Treppenhaus in Erfurt gestohlen wurde. Der 29-Jährige stand unter Drogeneinfluss.In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen Unbekannte in ein Gartenhaus in Vieselbach ein. Nach ersten Erkenntnissen hatten es die Diebe auf Gartengeräte abgesehen. Der Wert der Beute liegt bei ca. 300 Euro.Auf dem Domplatz kontrollierten Polizeibeamte gegen Mitternacht einen 35-jährigen Radfahrer. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Die Kleinstmenge Rauschgift die der Mann dabei hatte, wurde sichergestellt.Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es gestern Abend zwischen zwei Männern. Beide hatten festgestellt, dass sie ungefähr zeitgleich eine Liaison mit ein und derselben Frau hatten. Seitdem gibt es zwischen den Herren immer wieder Streit. Gestern eskalierte es in der Art, dass einer der Männer mit seinem Pkw auf den anderen zufuhr. Verletzt wurde niemand. Wer die Gunst der Frau gewonnen hat, ist nicht bekannt.