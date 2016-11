Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

im Hofwiesenbad Gera besetzen.- Beaufsichtigung des Badebetriebes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben- Gewährleistung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im Arbeitsbereich- Kontrolle der Wasserqualität in Zusammenarbeit mit dem technischen Personal- fachliche Qualifikation: Fachangestellte/r für Bäderbetrieb- verantwortungsvolle, selbstständig, gewissenhafte Arbeitsweise- gültiger Erste-Hilfe- und Rettungsschwimmernachweis- sachlicher und freundlicher Umgang und Teamfähigkeit- Bereitschaft zum Schichtdienst u. Übernahme aller Aufgaben im BadebetriebWir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen Arbeitsumfeld.Die Stelle wird nach dem Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vergütet.Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 30. November 2016 an folgende Anschrift"Elstertal"-Infraprojekt GmbHPersonalabteilungJohannisplatz 207545 Gerabzw. online: personal@gwb-elstertal.de