Ausbildung oder duales Studium beim Weltmarktführer

DOCTER OPTICS ist ein international erfolgreicher, mittelständisch geführter Hersteller von optischen Komponenten mit Niederlassungen und Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, in China, in Japan, in Korea und in der Tschechischen Republik. Das stark entwicklungsorientierte Unternehmen mit aktuell über 700 Mitarbeitern ist auf seinem Gebiet weltweit Technologie- und Marktführer sowie geachteter Partner von Tier1-Automotive-Zulieferern. Der moderne Hauptsitz befindet sich in Neustadt an der Orla in Thüringen.Wir bilden in folgenden gewerblichenund kaufmännischen Berufen ausund freuen uns über deine Bewerbung.Für Abiturienten (m/w) bieten wir jeweils zum Wintersemester duale Studiengänge in den Fachrichtungen:zum Bachelor of Engineering (FH) in Verbindung mit der Berufsausbildung zum/r Feinoptiker/-inzum Bachelor of Engineering (BA)zum Bachelor of Arts (BA)Nähere Informationen erhältst du auf der Karriere-Seite unserer Homepage.