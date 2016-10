(Berufs-)Kraftfahrer C/CE (m/w)

OT Mattstedt suchen wir• Führung unserer Sammelfahrzeuge (Hecklader, Überkopflader, Abroll- und Absetzkipper) in den GebietenLandkreis Weimarer Land, Saale-Holzlandkreis sowie in den Städten Jena und Weimar• Sammlung und Transport von Abfallstoffen – Zeit und termingerecht im Rahmen der disponierten Tour• Erstellung der Transportberichte• Wartung und Pflege des Fahrzeuges• Besitz eines gültigen Führerscheins der Klassen C/CE und eventuell einer Fahrerkarte• Gebietskenntnisse in den Bereichen Landkreis Weimarer Land, Saale-Holzlandkreis sowie in den Städten Jena und Weimar• Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und FlexibilitätVielfältige Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten in einer zukunftsorientierten Branche, alle Vorteile eines gefestigtenFamilienunternehmens mit modernen Strukturen – und eine fundierte Einarbeitung.