Dein Karrierestart - eine Ausbildung

ELEKTRONIKER/IN FACHRICHTUNG ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK

(Ausbildungszeit: 3,5 Jahre)Wir sorgen dafür, dass der Strom sicher und zuverlässig vom Energie-Erzeuger in die Steckdose kommt. Wir verlegen Leitungen unter der Erde und ziehen Kabel von Strommast zu Strommast. Und sollte es zu Störungen kommen sind wir sofort vor Ort und finden eine Lösung. Klingt spannend? Dann bewirb dich jetzt als Elektroniker und werde ein Team-Mitglied von Elektrobau Bellinger!Handwerklich und technisch interessierte Schüler/-innen, die gerne im Freien arbeiten.In unseren Niederlassungen in Schönstedt, Niederorschel, Thörey, Neustadt an der Orla, Schmölln, HildburghausenElektrobau Bellinger GmbHAnsprechpartnerin Frau MüllerGewerbestraße 3 – 5 · 36148 Kalbachbewerbung@elektrobau-bellinger.deSeit mehr als 30 Jahren sind wir einer der führenden Partner für Energieversorger, Stadtwerke, Kommunen und Industrie. An acht Standorten beschäftigen wir über 200 Mitarbeiter.