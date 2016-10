Ein Beruf mit Zukunft

Bergbautechnologe/-in

... ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). Bergbautechnologen/-innen führen im Untertage-Betrieb eines Bergwerkes alle bergmännischen Arbeiten durch. Sie bedienen Maschinen und technische Einrichtungen für den Bau (Vortrieb) von Stollen und den Abbau von Rohstoffen, montieren Förderanlagen und Transportmittel und bedienen sie. Darüber hinaus bauen sie Systeme der Energie- und Klimatechnik ein und halten alle technischen Einrichtungen und Hilfsmittel in Stand.Bergbau in Gewinnungsbetrieben | Alt- und Versatzbergbau Tunnelbau | Spezialarbeiten im Bergbau | Spezialtiefbau3 Jahrenach gültigem Tarif (Firmentarifvertrag der GSES GmbH)• mindestens 16 Jahre• körperlich geeignet (Grubentauglichkeit)• Spaß und Interesse an Technik u. Handwerk• aus der Region Nordthüringen/Sachsen-Anhalt1. AusbildungsjahrGrundlagen der Fertigungs- undPrüftechnik, Werkstofftechnik,Maschinen- und Gerätetechnik,Steuerungs- und Informationstechnik,Elektrotechnik, Technische Kommunikation2. AusbildungsjahrBergtechnik, Maschinen- und Gerätetechnik,Steuerungs- und Regeltechnik,Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik,Technische Kommunikation3. AusbildungsjahrBergtechnik (Wetterführung, Abbauverfahren)Maschinen- und Gerätetechnik,Steuerungs- und Regelungstechnik,Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik,Technische KommunikationGSES GmbHJörg Teichmann, Schachtstraße 20, 99706 Sondershausen,Tel.: 03632 655162/-201, teichmann@gses.de