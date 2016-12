eine Vollzeitstelle als Sachbearbeiter (m/w) Wertstoffhöfe

Zur Verstärkung unseres Teams in der Verwaltung ist beim ZweckverbandAbfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) mit Verwaltungssitz inPößneck zum 01.03.2017• Umsetzung einer neuen Wertstoffhofkonzeption• Überwachung des Betriebes auf den selbst betriebenen Wertstoffhöfendes ZASO• Betreuung der Wertstoffhöfe, Übergabestellen für Elektroaltgeräteund Grünab-fallannahmeplätze im Verbandsgebiet, die vom ZASOselbst oder in seinem Auftrag von Dritten betrieben werden• weitere abfallwirtschaftliche Aufgaben wie Standortstellungnahmen etc.Die Stelle wird nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)vergütet und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Bei entsprechenderEignung ist die Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnisvorgesehen.• abgeschlossene verwaltungsrechtliche Ausbildung mit Kenntnissenund Berufserfahrung auf dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft odervergleichbare Qualifikation• gründliche und vielseitige Kenntnisse des Abfall- und Gefahrstoffrechts• gültige Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse B• die Fähigkeit und Bereitschaft zu unternehmerischem Handeln• Organisationsvermögen• Kooperationsfähigkeit und Teamgeist• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit• unbedingte Einsatzbereitschaft und Freude an der ArbeitDann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Siebitte bis zum 02.01.2017 an folgende Anschrift senden:Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)Frau Thorid Waldherr- Stellenbewerbung Sachbearbeiter (m/w) Wertstoffhöfe -Wohlfarthstraße 7, 07381 PößneckGern können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch elektronischzusenden, und zwar mit Betreff „Stellenbewerbung Sachbearbeiter(m/w) Wertstoffhöfe“ an folgende E-Mail-Adresse: zaso.waldherr@tonline.de. Frau Waldherr erteilt Ihnen unter der angegebenen EMail-Adresse oder Tel.-Nr. 03647/4417-65 gerne nähere Auskünfte.Näheres zum ZASO erfahren Sie unter www.zaso-online.de.Bewerbungen von Frauen werden gemäß § 6 Abs. 1 ThüringerGleichstellungsgesetz bei gleichwertiger Eignung, Befähigung undfachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.Für Schwerbehinderte mit gleicher Eignung, Befähigung und fachlicherLeistung gelten die Bestimmungen des SGB IX.