Stellenausschreibung

Für das Abfallbehandlungszentrum (ABZ)Wiewärthe mit Mechanisch-Biologischer Restabfallbehandlungsanlage(MBRA), Müllumladestation (MUS), Wertstoffhof und Schadstoffsammelstellesowie Deponie und Sickerwasserbehandlungsanlage(SiWa) ist beim Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)mit Verwaltungssitz in Pößneck

zum 01.03.2017 eine Vollzeitstelle als

Stellvertretender Anlagenleiter (m/w) ABZ zu besetzen.

Bei entsprechender Eignung ist die Übertragung der Anlagenleitungvorgesehen, wenn der jetzige Anlagenleiter zum Ende 2019 in denRuhestand geht.• Sicherstellung eines rechtskonformen Anlagenbetriebes und derBetriebsführung, insbesondere praktischen Vollzug der Genehmigungen• Mitwirkung bei der Leitung, Mitarbeiterführung und bei der Personalplanung• Mitwirkung bei der Festlegung und Kontrolle der Arbeitsabläufe• Bearbeitung , Aktualisierung und Fortschreibung der Anlagendokumentation• Mitwirkung bei der Wirtschaftsplanung und dessen Vollzuges für das ABZ• Überprüfung und Mitwirkung bei der Anpassung und des Vollzugesder Betriebsorganisation• Entwicklung und Optimierung der Verfahrensabläufe und Prozesseunter technologischen und wirtschaftlichen AspektenDie Stelle wird nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)vergütet und ist vorerst für 2 Jahre befristet.• abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur/in Elektrotechnik/ Verfahrenstechnikoder vergleichbare Ausbildung (Master oder Diplom)• langjährige Berufserfahrung und fachliche Qualifikation im Betriebvon Entsorgungs und Recyclinganlagen• die Fähigkeit und persönliche Kompetenz, Mitarbeiter/innen zu führen,fachlich anzuleiten und zu motivieren• die Fähigkeit und Bereitschaft zu unternehmerischem Handeln• Organisationsvermögen, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit,Teamgeist, Kooperationsfähigkeit, unbedingte Einsatzbereitschaftund Freude an der Arbeit• Führerschein Klasse BHaben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigeBewerbung, die Sie bitte bis zum 02.01.2017 an folgendeAnschrift senden:Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)Frau Thorid Waldherr- Stellenbewerbung Stellvertretender Anlagenleiter (m/w) ABZ -Wohlfarthstraße 7, 07381 PößneckGern können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch elektronischzusenden, und zwar mit Betreff „Stellenbewerbung Abteilungsleiter(m/w) ABZ“ an folgende E-Mail-Adresse: zaso.waldherr@t-online.de.Frau Waldherr erteilt Ihnen unter der angegebenen E-Mail-Adresseoder Tel.-Nr. 03647/4417-65 gerne nähere Auskünfte.Näheres zum ZASO erfahren Sie unter www.zaso-online.de.Bewerbungen von Frauen werden gemäß § 6 Abs. 1 ThüringerGleichstellungsgesetz bei gleichwertiger Eignung, Befähigung undfachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.Für Schwerbehinderte mit gleicher Eignung, Befähigung und fachlicherLeistung gelten die Bestimmungen des SGB IX.