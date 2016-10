EINSTEIGEN UND MIT UNS DURCHSTARTEN…



/ Sachbearbeiter/in Schadenmanagement

DÜRKOP GmbH

Um auch in Zukunft unsere ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen undunsere Kunden optimal betreuen zu können, suchen wir für unserenStandort in Göttingen Sie alsSie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und über einschlägige Berufserfahrungen im Autohaus; sind eine kommunikative Persönlichkeit, welche sich durch zielorientiertes/ strukturiertes Handeln und durch eine hohe Effizienz in der Tätigkeit sowie Organisationsgeschick, Ausdauer und Belastbarkeit auszeichnet.Wir bieten Ihnen ein zukunftsorientiertes Betätigungsfeld, leistungsgerechte Entlohnung und ein gutes Arbeitsklima in einer Unternehmensgruppe mit ausgezeichneten Perspektiven.Wenn Sie diese berufliche Herausforderung interessiert, dann möchten wir Sie gerne kennen lernen.Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:Filiale GöttingenAnna-Vandenhoeck-Ring 50 / 37081 Göttingen