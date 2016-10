für 25/30 Stunden eine/n motivierte/n

VERKÄUFER/IN

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrungen im Einzelhandel und haben idealerweise eine Berufsausbildung als Verkäufer/in bzw. Einzelhandelskauffrau/-mann absolviert.Ihren Stärken sind Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Flexibilität. Sie denken und handeln kundenorientiert und haben Spaß am Verkaufen.Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:Buttons Handelsgesellschaft OHGKnebelstr. 9, 98693 Ilmenauoder per Mail an: bewerbung@buttons-hg.de