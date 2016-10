FLUIDMANAGEMENT INDUSTRIEREINIGUNG ÖLSERVICE INDUSTRIESERVICE

Technischen Mitarbeiter (m/w) für ein Objekt in Gotha

Aufgaben: Schmierstoffpflege von Bearbeitungsmaschinen/-anlagen und ReinigungsarbeitenIhr Profil: Erfahrung in einem Metall-/Elektroberuf von Vorteil, Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft setzen wir voraus. Arbeitszeit: Mo. - Fr. in der FrühschichtWir bieten: Einen sicheren, verantwortungsvollen Arbeitsplatz, eine umfassende Einarbeitung und eine leistungsgerechte Bezahlung. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:bewerbung@fs-plus.deFluid Service Plus GmbHAdolf-Dembach-Str. 6 a47829 Krefeld