Für unser Betonwerk Heringen suchen wir einen/eine Elektriker/in als Betriebselektriker/in und Anlagenfahrer/in

Elektriker/in als

Betriebselektriker/in und Anlagenfahrer/in

Unternehmen der Baustoffindustrie und stellenin unseren Werken hochwertige und innovative Produkte fürden Wohnungs-, Straßen-, Garten- und Landschaftsbau her. In denletzten Jahren haben wir erfolgreich richtungs weisende Technologien imBereich photokatalytische Baustoffoberflächen (AirClean®) entwickelt.Für unser Betonwerk Heringen suchen wir einen/eineWir bieten:• ein interessantes und vielseitiges Tätigkeitsfeld• übertarifliche Entlohnung und Leistungen• Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung• gutes BetriebsklimaAussagefähige Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail bitte an:F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG · Betonsteinwerk Heringenz.Hd. Herrn Dr. Steffen Mothes · Nordhäuser Straße 299765 Heringen/Helme · E-Mail: steffen.mothes@nuedling.de