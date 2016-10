Ihr Einstieg bei Streicher

> Talente erkennen und Chancen bieten> Persönlichkeit entwickeln und Maßstäbe setzenSTREICHER steht für motivierte und engagierte Auszubildende, hohe Übernahmequoten und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Für die Zukunft von STREICHER sind Sie unser wichtigster Baustein. Kommen Sie in unser Team und schreiben Sie mit an unserer über 100-jährigen Erfolgsgeschichte.Zumbieten wir folgende Ausbildungsberufe (m/w) an:Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Mirko Endler (+49(0)3641 610-305), der Ihnen auch gerne vorab für Fragen zur Verfügung steht.In den Teichen 2 · 07751 Jena-Maua · DeutschlandT +49 (0) 3641 610 -300E jena@streicher.de